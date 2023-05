“Loro i nuovi insegnanti” Amici | nomi importanti se lasciano Raimondo Todaro e Arisa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 maggio 2023), Maria De Filippi è pronta alla rivoluzione: tante novità e due, spuntanobomba per la prossima edizione del talent. Quella di quest’anno si è chiusa con meglio non avrebbe potuto. La vittoria di Mattia Zenzola ha messo tutti d’accordo o quasi. Mattia che è pronto a spiccare il volo. Tra le tante possibilità ce n’è una che Mattia Zenzola sta prendendo in considerazione, ossia quella di un patto d’acciaio con Maria De Filippi del tutto simile a quello sottoscritto da Giulia Stabile, vincitrice dell’edizione di due anni fa ed in pianta stabile nel cast. >“Su questo ha mentito”. Edoardo Donnamaria, viva la sincerità: a sorpresa sbugiarda Antonella Fiordelisi “Ho sempre sognato di essere dove sono adesso. Adesso devo cercare altri sogni, devo ancora capire. Non me lo aspettavo di ...