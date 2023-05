Longevità | come rallentare l’invecchiamento nelle donne | parla l’esperto

Leggi su dilei

(Di martedì 23 maggio 2023) Secondo i dati dell’European Observatory on Health Systems and Policies nella fascia di età 45-64 anni, il 34% dellesoffre di almeno una malattia cronica, contro il 28% degli uomini; dai 65 anni in poi, la forbice si allarga, perché le percentuali passano rispettivamente al 67% e al 56%. A differenziare quindi i sessi, al di là del doppio cromosoma X, vi sono molteplici fattori che la scienza in questi anni ha studiato ed individuato, scoprendo ad esempio che le lancette dell’orologio circadiano si muovono a ritmi diversi negli uni rispetto alle altre. Che la genetica conta, ma solo in parte, e che l’ambiente (dagli stili di vita al luogo in cui viviamo) può avere un impatto diverso per lui e per lei. Per dare evidenza al fatto che uomini einvecchiano in modo differente e per comprendere quali sono i fattori che influiscono sui processi ...