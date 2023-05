(Di martedì 23 maggio 2023) L'Organizzazione mondiale della sanità ( Oms )che la minaccia di ' un altro virus emergente con un potenziale ancora più' rimane, motivo per cui invita la comunità internazionale a ' ...

L'Organizzazione mondiale della sanità (che la minaccia di ' un altro virus emergente con un potenziale ancora più mortale ' rimane, motivo per cui invita la comunità internazionale a ' prepararsi ' alla possibilità che ...In tal caso, l'che sarebbe indispensabile sviluppare nuovi vaccini e rivedere complessivamente la strategia di vaccinazione, ampliando il target oltre i soli gruppi a rischio. Infine, c'è ...Tuttavia,l', "la pandemia ha deviato molti indicatori relativi alla salute e ha contribuito a creare disuguaglianze nell'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità, a vaccinazioni di ...

L'Oms avverte: «Arriverà una nuova pandemia e sarà più mortale, dobbiamo essere preparati» ilmessaggero.it

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) avverte che la minaccia di «un altro virus emergente con un potenziale ancora più mortale» rimane, motivo per ...I dolcificanti come la stevia e l'aspartame non ti aiuteranno a perdere peso e potrebbero addirittura danneggiare la tua salute, avverte l'OMS. I rischi sono molti: diabete, malattie cardiache e ...