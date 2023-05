(Di martedì 23 maggio 2023) Per tredici edizioni, dal 2008 al 2020,è stato il direttore artistico deldei Due Mondi, che ha fatto rinascere e tornare al prestigio internazionale degli anni di Gian Carlo Menotti, dopo una forte crisi. Tra i maggiori registi italiani,aveva spaziato tra teatro, cinema, opera, insieme alla moglie Adriana Asti. Aera legato fin dagli esordi della carriera, avvenuta nel 1969, come aiuto regista di Luca Ronconi per il celebre “Orlando furioso”. All’epoca aveva conosciuto il maestro Menotti di cui nel 2008 aveva assunto l’eredità, dando il via a una magnifica avventura, conclusa con l’edizione, straordinaria e complessa, del 2020, in piena pandemia. Ildei Due Mondi, che si è stretto ad Adriana Asti e alla famiglia lo ha voluto ...

L'omaggio a Giorgio Ferrara del Festival di Spoleto Il Foglio

