Lollobrigida | “Manzoni un patriota | Mattarella su etnia? Non ce l’aveva con me”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 23 maggio 2023) L'intervista a Repubblica: "Se avesse voluto riferirsi a me, avrebbe fatto in modo che lo sapessi prima" “Ma no, io credo che il Presidente, se avesse voluto riferirsi a me, avrebbe fatto in modo che lo sapessi prima”. A dirlo, in un’intervista a ‘la Repubblica’, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco. rispondendo alla domanda se il Capo dello Stato potesse riferirsi al ministro quando a Milano, celebrando i 150 anni dalla morte di, ha detto che “la persona, non l’, ha bisogno di protezione”. “Il 24 maggio sarò a una cena di Stato al Quirinale. Ci sarà anche il presidente dell’Angola: parleremo dell’emergenza alimentare”, risponde ancora. E aggiunge: “Io ascolto sempre con deferenza le parole del presidente della ...