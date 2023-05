Lollobrigida | “Manzoni patriota | non credo Mattarella si riferisse a me”

(Di martedì 23 maggio 2023) “Ascolto sempre con deferenza le parole del presidente della Repubblica, come quelle del Papa. Non penso che vadano interpretate. Altrimenti rischieremmo di strumentalizzarle”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco, commentando le parole dette ieri da Sergio. In un discorso per il 150esimo anniversario della morte di Alessandro, il capo dello Stato ha voluto sottolineare che è “la persona” e non “l’appartenenza a un gruppo etnico” a dover essere tutelata, condannando anche “nefaste concezioni di supremazia basate sulla razza”. Una presa di posizione che segue le polemiche su una presunta “sostituzione etnica” evocata dallo stessoe sulla necessità di difendere una ”etnia italiana”, sostenuta sempre dal cognato di Giorgia Meloni. “Ioche ...

ROMA - Chi, in serata, non esita a scorgere un significato politico dietro il richiamo di Mattarella a Milano si scontra con il silenzio di Palazzo Chigi. Nessun commento. E non c'è voglia di dire ...... Francescoe il presidente della Repubblica Sergio Mattarella . L'oggetto dalla controversia sarebbe la figura di Alessandroil cui 150esimo anniversario della morte è stato ...'Mi limito a dire che 'Dio, Patria e famiglia' è un motto mazziniano', replica. 'L'Italia, per, è 'una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue e di cor'. C'era un ...

Lollobrigida: “Manzoni era un patriota e difendeva la famiglia” Agenzia Nova

Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, commentando le parole dette ieri da Sergio Mattarella. In un discorso per il 150esimo anniversario della morte di Alessandro Manzoni, ...Lollobrigida prova ad appropriarsi anche di Manzoni: "C'è stato un autore italiano, come colui che ha scritto i Promessi sposi, che più ha trasmesso il concetto di matrimonio e dunque di famiglia".