Loggia Ungheria | Davigo | Amara disse che era come la P2 e che controllava il Csm | temevo un colpo all' ordine giudiziario

(Di martedì 23 maggio 2023) L'ex magistrato ed ex membro del Csm in aula a Brescia, dove è indagato per rivelazione del segreto d'ufficio sui verbali dell'ex legale di Eni

... aveva detto che il Csm precedente sarebbe stato totalmente controllato dalla, il problema era che quel consiglio aveva effettuato circa mille nomine di magistrati direttivi e semi ..., chiusa l'inchiesta per calunnia nei confronti di Amara La Procura di Milano ha chiuso l'inchiesta per calunnia e autocalunnia nei confronti di Piero Amara e Giuseppe Calafiore per ...... tra cui magistrati, alti burocrati, vertici delle forze dell'ordine e avvocati, di far parte della fantomatica associazione segreta denominata ''. L'avviso di chiusura delle indagini ...

Loggia Ungheria, chiusa l’indagine milanese: calunnia e autocalunnia per Amara e dell’ex… Il Fatto Quotidiano

Brescia, 23 mag. (LaPresse) - "Amara dichiarava di essere appartenente a un'associazione massonica segreta che era la prosecuzione della P2, aveva detto che ...L'ex magistrato ed ex membro del Csm in aula a Brescia, dove è indagato per rivelazione del segreto d'ufficio sui verbali dell'ex legale di ...