Lo specialista Inzaghi contro l’outsider Italiano | chi vince la finale di Coppa Italia?

(Di martedì 23 maggio 2023) Simoneappare tranquillo, anche se un po’ stanco, alla vigilia delladicon la Fiorentina. La sfida, in programma domani sera all’Olimpico di Roma (ore 21). Le sue parole cercano evidentemente di trasmettere serenità ai propri giocatori, alle prese con un’altra sfida dentro o fuori. Quelle che il tecnico piacentino è abituato are. L’unico messaggio chiaro che manda è quando parla del suo futuro, sul quale glissa affermando che l’obiettivo è il presente. E che bisogna portare a casa trofei.nzo, di, mostra occhi feroci, pieni di grinta. Ciò che vorrebbe vedere in campoi nerazzurri. La cosa curiosa di questa, parole dei due tecnici a ...

ROMA - "Ioin finali Speriamo che la tradizione possa continuare perché abbiamo altre due finali. ... Così Simone, tecnico dell'Inter, parla in conferenza stampa prima della finale ...Poi, commentando le parole di Italiano , sul feeling con le finali ,spiega: Iodelle finali Spero che questa fama possa continuare , ma in questi anni all'Inter devo ringraziare ...Su chi sarà favorito, l'allenatore si è schernito:spera che la sua fama didelle finali, come l'ha definito il collega sulla panchina dei Viola Italiano , 'possa continuare, ...

Inzaghi prima di Fiorentina-Inter: "Specialista di finali Spero che la ... Sport Fanpage

Nonostante il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, abbia mostrato una maglia viola con su scritto Mattarella, il presidente della Repubblica non è tra i convocati di Italiano per scendere in c ...ROMA - Il collega e avverario Vincenzo Italiano lo ha definito "specialista delle finali". Simone Inzaghi ha ringraziato, si è preso il complimento, e ha aggiunto: "Speriamo che continui". Domani sera ...