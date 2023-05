(Di martedì 23 maggio 2023) Il celebre caratterista, famoso negli anni '80 per i numerosi film comici nei quali interpretava il ruolo di Pierino, in una lunga intervista a Fanpage si è sfogato, raccontando di esser ...

Il celebre caratteristaVitali, famoso negli anni '80 per i numerosi film comici nei quali interpretava il ruolo di Pierino, in una lunga intervista a Fanpage si è sfogato, raccontando di esser stato dimenticato, ...... comunque e dovunque il proprio pensiero (che finisce così per diventare un meroverbale, ... quello diLojacono che, afferma Gasparri, cominciò impedendo a parlare a chi non era di ...A seguito del duro, Amy si rifugia in un bar dove incontra la disinibita madre single Carla, ... Vittorio Caprioli, Alfredo Pea, Mario Carotenuto, Carlo Delle Piane, Stefano Amato,Vitali, ...

Lo sfogo di Alvaro Vitali: “Lino Banfi ed Edwige Fenech mi hanno dimenticato. E Verdone…” Globalist.it

Alvaro Vitali: "Ho sempre addosso l'etichetta di `Pierino´ anche se non sono più quella persona. Posso fare cent'anni, io sarò sempre Pierino. Per il pubblico e anche per i produttori, purtroppo".