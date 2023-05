(Di martedì 23 maggio 2023) Nonostante i sondaggi che dannovincente il candidato dell'opposizione turca, Kemal Kilicdaroglu, non intende arrendersi. E, in vista del ballottaggio di domenica 28 maggio, ha alzato i toni ...

Nonostante i sondaggi che dannovincente il candidato dell'opposizione turca, Kemal Kilicdaroglu, non intende arrendersi. E, in vista del ballottaggio di domenica 28 maggio, ha alzato i toni per conquistare indecisi, giovani ...Al suo principale, il candidato unico dell'opposizione Kemal Klçdarolu è andato solo il 39% delle preferenze. Ora, questi 1,7 milioni di elettori - o più, dato che gli aventi diritto di ...Il candidato ultra - nazionalista Oan annuncia il suo sostegno alle presidenziali in Turchia. Ridotte al minimo le possibilità dello...

Lo sfidante di Erdogan cambia tattica e punta su stop a migranti - Il ... Il Sole 24 ORE

"Siamo pronti a rimandare tutti i rifugiati nei loro paesi d'origine senza alcun razzismo. Noi, i leader della coalizione, abbiamo preso una decisione: li rimanderemo tutti nei loro paesi d'origine ...Già chiuse le urne in molti Paesi del mondo, tra cui l'Italia. In altri rimangono poche ore per esprimere la propria preferenza nel ballottaggio tra il presidente uscente e il candidato dell'opposizio ...