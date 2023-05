Ma Scalvini ha attirato su di sé anche alcuni top club europei, con gli scout di, Bayern ... In secondo luogo, Gasperini ha già messo glisu uno dei tanti gioielli nerazzurri prestati in ......posto la scorsa settimana in classifica FIMI insieme ad altri tre compagni d'avventura a, ... (2013) " Platino Pronto a correre (2013) " Platino Solo due satelliti (2015) " Platino Ad......valida ad Olivier Giroud aglidi Stefano Pioli. Paolo Maldini (LaPresse) - Calciomercato.itPer questa ragione, come raccontato nelle scorse ore dalla nostra redazione, l'exa fine ...

Liverpool, occhi su un difensore da 50 milioni | Mercato ... Calciomercato.com

Presto il mercato del Milan entrerà nel vivo. La priorità resta il centravanti. Su questo fronte il Milan non può certo sbagliare la scelta, viste le difficoltà ...Dopo una lunga avventura Firmino ha salutato Anfield per l’ultima volta: grande emozione per il brasiliano che è uscito dal campo in lacrime ...