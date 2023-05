LIVE – Sorteggio secondo turno fase Nazionale playoff Serie C 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 23 maggio 2023) Ile latestuale deldeldelladeidi. Alla presenza del tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi, che ha dato il via ai suoi successi da allenatore guidando l’Imolese in Lega Pro nella stagione 2018/19, quest’oggi nella sede della Lega Pro in via Jacopo da Diacceto a Firenze, verranno sorteggiati gli accoppiamenti. Le mani del tecnico neroverde indicheranno la strada che porterà le squadre qualificate dal “” alle finalissime per la B del 13 e 18 giugno. Ildel...