LIVE – Italiano e Biraghi in conferenza alla vigilia di Fiorentina-Inter

(Di martedì 23 maggio 2023)saranno protagonisti dellastampa didi. L’allenatore e il terzino risponderanno alle domande dei giornalisti presenti, fra cui-News.it, a partire dalle ore 18.45. Premi F5 o aggiorna l’APP e la versione mobile trascinando la schermata verso il basso per aggiornare il contenuto della diretta testuale (aggiornato dal basso verso l’alto). PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP 18.30 Un quarto d’ora all’inizio dellastampa di Vincenzo. Il tecnico presenterà, partita in programma domani alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma e valida per la finale di Coppa Italia. Con lui ci sarà anche ...

... ma questa volta per interpretare la strega del mare, Ursula , nel filmaction La Sirenetta . ... La Sirenetta: Il Nuovo TrailerUfficiale del Film Disney - HD Melissa McCarthy ricorda la ...Dopo aver firmato la soundtrack del debutto televisivo del maestro del fumetto, ossia l'...mi renderà cattivo Tra poco inizia il nuovo tour del cantautore Il cantautore è pronto a tornare,...... i primioutdoor della cantautrice in tutta Italia, portando cosi' on stage la sua musica che integra sapientementee portoghese, sonorita' pop, urban e sudamericane. A novembre 2021 si ...

LIVE - Fiorentina, Italiano sogna lo sgambetto all'Inter. La ... L'Interista

Sara' Gaia a cantare l`Inno di Mameli prima della Finale di Coppa Italia Frecciarossa tra Fiorentina e Inter, in programma domani allo stadio "Olimpico" ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2023 14.31 Continua a tirare la FDJ di Armirail in testa al gruppo. Se non cambiano marcia sul Serrada, la fuga arriv ...