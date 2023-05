LIVE Italia-Canada 3-1 | amichevole volley femminile in DIRETTA | le azzurre soffrono ma vincono!

Leggi su oasport

23:23 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 23:22 Adesso l'obiettivo è quello di arrivare al meglio alla prima tappa della VNL ad Antalya, a inizio match il coach Mazzanti ha annunciato che torneranno in rosa Sylla, Parrocchiale e Squarcini. 23:20 Per l'22% efficienza in attacco, 12 errori complessivi, ma soprattuto ben 15 muri. 23:18 Vittoria non poco complessa per le, che hanno però mostrato carattere e nervi saldi nei momenti importanti. Sylvia Nwakalor chiude con 19 punti, Linda Nwakalor con 13, partitona per le due sorelle, che in varie occasioni hanno fatto la differenza a muro. Buono anche l'ingresso di D'Odorico dalla panchina (10 punti). 25-23 LA CHIUDE LINDA ...