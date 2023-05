LIVE Italia-Canada 0-0 | amichevole volley femminile in DIRETTA | azzurre pronte alla seconda uscita stagionale

Leggi su oasport

(Di martedì 23 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:00 E’ il momento degli inni nazionali. 20:58 Si è conclusa la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto! 20:55 Il DT ha preannunciato ai microfoni di RaiSport che questa saranno numerosi i cambi rispetto a ieri e la notizia è che per la prima tappa di VNL in Turchia torneranno in squadra Squarcini, Sylla e Parrocchiale. 20:52 Mazzanti stasera avrà l’occasione per provare qualcosa di nuovo, in vista della VNL che è ormai molto vicina. 20:49 C’è curiosità su quelle che saranno le scelte del DT questa sera, con molta probabilità non vedremo in campo Loveth Omoruyi, che ieri ha subito una piccola distorsionecaviglia. 20:46 La Nazionale di Davide Mazzanti ha vinto l’esordioieri contro la Croazia (3-1), non senza fatica, ma si tratta di una cosa fisiologica ...