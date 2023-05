LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Scaroni e Pronskiy vanno via insieme sul Matassone

Leggi su oasport

(Di martedì 23 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.14 Non c’è grande accordo tra i fuggitivi, infattiguadagnano: 1’23” il loro margine, mentre il plotone viaggia a 4’43”. 14.13 90 km all’arrivo. 14.13 Jack Haig è in fuga per provare a vincere lao per fungere da appo per un eventuale attacco di Damiano Caruso? Staremo a vedere. 14.11 Sempre Affini (Jumbo-Visma) a tirare il gruppo principale. ma ora l’andatura è blanda. Infatti continua a salire il margine della coppia di testa, ora 4’19”. 14.10 Benedetti e Champions si sono staccati dal gruppo dei fuggitivi. 14.09 La coppia Astana ha guadagnato un minuto sul resto dei fuggitivi. E’ la Bardiani ad incaricarsi ...