LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Roglic mette la squadra in testa sul Serrada

(Di martedì 23 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.58 Sono rimasti solo una trentina di corridori nel plotone principale, l’andatura della Jumbo sta facendo male. 14.57 Si stacca come previsto Affini, ma la Jumbo prosegue nell’andatura con Sam Oomen.fa sul serio… 14.56 Scaroni e Pronskiy hanno 1’27” su Haig, i fratelli Paret-Peintre, Konrad, Healy, Gee e Verona. A 5’18” il gruppo maglia rosa che ora sta risalendo forte. 62,5 km dall’arrivo. 14.55 Affini si sta producendo nel massimo sforzo, a breve dovrebbe staccarsi. Poi vedremo se proseguirà il forcing della Jumbo. 14.54 Per il momento la Jumbo ha imposto un cambio di passo, infatti scende a 5’37” il ritardo da Scaroni e Pronskiy. 14.53 CAMBIO DI SCENARIO! Torna davanti la Jumbo-Visma. ...

LIVE Giro d'Italia 2023, Sabbio Chiese-Monte Bondone in DIRETTA: inizia la vera sfida sulle Alpi! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2023 14.31 Continua a tirare la FDJ di Armirail in testa al gruppo. Se non cambiano marcia sul Serrada, la fuga arriv ...Dopo la giornata di riposo, il Giro d'Italia 2023 riprenderà quest'oggi, martedì 23 maggio, con la sedicesima frazione. Quella odierna sarà la prima tappa di montagna presente nell’ultima settimana de ...