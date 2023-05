LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | prosegue il forcing della Jumbo di Roglic

(Di martedì 23 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.10 Ora la-Visma ha rallentato, perché non guadagna più nulla dalla coppia di testa ed anzi perde dagli altri fuggitivi. 15.09 Valentin Paret-Peintre sta tirando a fondo per il fratello Aurelien. 15.07 Stanno perdendo terreno ora Pronskiy e Scaroni. Ora il gruppetto di Haig e Healy si porta a 1’09”. A 5’01” il gruppo maglia rosa. 15.06 Zana sembra non averne. Per ora resta con il gruppetto dei fuggitivi, ma si vede che è al gancio. 15.05 Scaroni e Pronskiy in testa con 1’27” sul gruppetto con Healy, Zana e Haig, a 4’59” il gruppo maglia rosa, doveil-Visma di. A tirare il ...

LIVE Giro d'Italia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Serrada, Scaroni e Pronskiy hanno 6'10" sul gruppo OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2023 14.31 Continua a tirare la FDJ di Armirail in testa al gruppo. Se non cambiano marcia sul Serrada, la fuga arriv ...Dopo la giornata di riposo, il Giro d'Italia 2023 riprenderà quest'oggi, martedì 23 maggio, con la sedicesima frazione. Quella odierna sarà la prima tappa di montagna presente nell’ultima settimana de ...