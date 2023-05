LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Paret-Peintre maglia rosa virtuale! Si ritira Sivakov

(Di martedì 23 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.25 SiPavel, gregario di Geraint Thomas. 15.24 Rientra Gee dopo aver perso qualche metro. 15.24VIRTUALE Aurelien! 4’31” di vantaggio sul gruppo. 15.23 Anche Gee perde contatto. 15.23 Scaroni perde contatto dai battistrada. Purtroppo gli italiani fanno quasi tutti fatica in salita. 15.22 Prosegue l’andatura imposta da Valentinper il fratello Aurelien. Quest’ultimo in classifica stamattina era 13° a 4’30” da Armirail. 15.21 Ripresi Pronskiy e Scaroni. 15.21 Torna ad aumentare ...

LIVE Giro d'Italia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Serrada, Scaroni e Pronskiy hanno 6'10" sul gruppo OA Sport

14.31 Continua a tirare la FDJ di Armirail in testa al gruppo. Se non cambiano marcia sul Serrada, la fuga arriv ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2023 14.45 Si sta profilando, ancora una volta, lo scenario della 'tappa nella tappa'. Dunque i fuggitivi a giocarsi la t ...