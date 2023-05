LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Bondone | aumenta il forcing della Jumbo di Roglic

(Di martedì 23 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.00 Stando l’andatura-Visma di. Certo riprendere i fuggitivi sarà molto difficile. 15.59 Tra poco il traguardo volante di Aldeno. 15.58 Scende a 4’10” il vantaggio dei fuggitivi. 15.58 2500 metri e inizierà la salita finale. 15.56 Speriamo che davvero possa accendersi un minimo di battaglia sul. Non possiamo credere che anchedovremo prendere atto di un ennesimo “nulla di fatto”. 15.54 Sempre la0-Visma diin testa al gruppo principale, 4’24” il ritardo dai battistrada. 15.52 Se il vantaggio dei fuggitivi, alle pendici del ...

Luqueno nonostante dall'11' in dieci per il doppio giallo neldi due minuti a Vargas. In Giamaica 3 - 2 dell'Humble Lions sull'Harbour View e 3 - 0 a domicilio del Mount Pleasant sul ...... Niall Horan tornerà in concerto portando la sua musica inper il mondo. Il cantante britannico ha svelato le date, tra queste anche una in Italia. The ShowOn Tour 2024, concerto a milano ...E se non è successo vuol dire che ancora non c'è: se ci fosse inun tizio con la nuovaForever, non rimarrebbe inascoltato. Io quando l'ho scritta, ricordo ancora bene quel pomeriggio a ...

LIVE Giro d'Italia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Serrada, Scaroni e Pronskiy hanno 6'10" sul gruppo OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2023 14.31 Continua a tirare la FDJ di Armirail in testa al gruppo. Se non cambiano marcia sul Serrada, la fuga arriv ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2023 14.45 Si sta profilando, ancora una volta, lo scenario della ‘tappa nella tappa’. Dunque i fuggitivi a giocarsi la t ...