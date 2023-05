LIVE Giro d’Italia 2023 | Sabbio Chiese-Monte Bondone in DIRETTA | venticinque uomini in fuga | Jumbo e Groupama tengono il gruppo a 3?

Leggi su oasport

(Di martedì 23 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL13.55 In testa alè tornato Edoardo Affini e non a caso il distacco è sceso nuovamente: dai 3’20” che erano a Rovereto, lo svantaggio è sceso già a 2’55”. 13.53 Si rialza Milan. Il friulano ha raggiunto il suo obiettivo e può vivere con tranquillità il resto della frazione. 13.52 Si ritorna subito a salire: 11.4 km al 5,6% verso Matassone. GPM di 2a categoria che apre la seconda parte della tappa. 13.50 Con Dalla Valle che si è staccato, ildi testa ha perso un’unità. Questa la composizione della: Aurélien e Valentin Paret-Peintre (AG2R Citroën), Christian Scaroni (Astana Qazaqstan), Jack Haig, Jonathan Milan (Bahrain Victorious), Jonathan Lastra ...