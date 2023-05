L’Italia contro il caro affitti | arriva l’aiuto per i giovani

(Di martedì 23 maggio 2023) La crescita del tasso di inflazione ha determinato il. Da una Regione italianauna proposta che potrebbe aiutare i. L’effetto dell’aumento del tasso di inflazione, registrato nel 2022 e nel 2023, è ricaduto tra le altre cose anche sui canoni di locazione. Mediamente le famiglie italiane, in affitto, dovranno affrontare un aumento di circa 59€ al mese, per un totale di 708 all’anno. Ma dalla Basilicatauna soluzioneilche potrebbe aiutare a centinaia di– ilovetrading.itIl progetto che ha lo scopo di aiutare ia contrastare ilprende il nome di “A casa coi ...

IL FRONTE DEI CONTRARI Oltre a due dei più importanti produttori di vino in Europa come Francia e Spagna, che si erano già schierati cone altri 6 Statigli health warning sulle ...Tajani: ''UE va riformata. Voto a maggioranza su fiscalità e politica estera' In un'intervista rilasciata a EURACTIV, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della ...Una vicepresidenza dovrebbe andare a Forzae "papabile" ...andare a Forzae "papabile" sarebbe Mauro D'Attis mentre'...esplicito riferimento viene fatto nel testo anche a compiti...