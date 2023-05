“L’Isola dei Famosi” | Marco Mazzoli in crisi dopo la diretta | “Mi viene da piangere”

Leggi su tvzap

(Di martedì 23 maggio 2023) News Tv. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de “dei“, reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5.laè entrato in. Il naufrago si è sfogato in confessionale, esclamando: “Mida“.è apparso abbastanza segnato. Per lui diventa sempre più dura proseguire l’esperienza in Honduras. (Continua…) Leggi anche: “dei”, la moglie di Paolo Noise rompe il silenzioil suo ritiro Leggi anche: “Isola dei2023”, malore improvviso per il noto naufrago: le sue condizioni “dei”, cos’è successo nella ...