L' Isola dei Famosi | Cristina Scuccia rivela | C' è una persona nella mia vita

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo dizioni pera 'L'dei' . L'ex suora non smette di stupire nel suo percorso dopo il convento: dopo aver sfoggiato il primo bikini in Honduras , la naufraga a ...

Una dolce sorpresa per Pamela Camassa a 'L'Famosi': è quella del compagno Filippo Bisciglia . I due formano una coppia da diversi anni e per Pamela il conduttore di 'Temptation Island' è un punto di riferimento nella sua vita. In ...Tempo di rivelazioni per Cristina Scuccia a 'L'Famosi' . L'ex suora non smette di stupire nel suo percorso dopo il convento: dopo aver sfoggiato il primo bikini in Honduras , la naufraga a Ilary ha raccontato di aver acquisito sull'...Noise abbandona La confessione Dopo la clip sul desiderio di mettere su famiglia, Pamela Camassa ha confessato durante la diretta dell'Famosi tutte le sue paure, ma anche confermato tutto ...

L'Isola Dei Famosi 2023: Christopher eliminato, cinque naufraghi in nomination Fanpage.it

Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi ha confessato di avere una relazione “con una persona” e a seguire ha chiesto alla conduttrice Ilary Blasi di non farle altre domande in merito alla questione.Che cosa è successo durante la puntata di ieri sera de L'Isola dei Famosi 2023 del 22 maggio 2023 Ecco il riassunto.