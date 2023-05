L' Isola dei Famosi 2023 sconvolta | Paolo Noise costretto ad abbandonare per motivi di salute | il suo discorso commuove tutti

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 23 maggio 2023) L'deista vivendo un vero e proprio calvario, con una serie di concorrenti costretti adil programma per problemi di. Dopo Claudia Motta, Marco Predolin, Simone Antolini, Alessandro Cecchi Paone e Fiore Argento, adesso è toccato a, uno dei favoriti alla vittoria, dover dire addio al reality show condotto da Ilary Blasi. Scopriamo insieme le dichiarazioni rilasciate daprima di ritirarsi e il gesto commovente della conduttrice che gli ha fatto incontrare il suo amico Marco Mazzoli. L'deirischia di entrare nella storia come l'edizione con il maggior numero di infortuni. Di cosa parliamo in questo articolo... Continui ritiri di ...