L'Inter va al Quirinale da Mattarella, con Zhang. Dzeko si allena con una fasciatura al polpaccio La Gazzetta dello Sport

Le condizioni dell'attaccante bosniaco non preoccupano, il presidente nerazzurro partirà per Roma con la squadra ...FirenzeViola.it Inizierà oggi pomeriggio con la visita delle delegazioni di Fiorentina e Inter al Quirinale il cerimoniale di avvicinamento alla finale di Coppa Italia in programma domani sera ...