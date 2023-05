L' imprenditore Bryan Johnson si inietta un litro di sangue del figlio per non invecchiare

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 23 maggio 2023) Il milionarioha riunito ildi 17 anni Talmage e suo padre di 70 anni Richard e ha studiato uno scambio trigenerazionale di emoderivati. A riportare la notizia è stato Bloomberg. Ad aprile sono stati al Resurgence Wellness, una spa medica ad Arlington, in Texas. Al 17enne è stato prelevato undi(circa 1/5 del suo corpo) separato in parti, e poi il plasma è stato reinfuso in. Quest'ultimo ha a sua volta donato undel suo??a suo padre di 70 anni. I ricercatori hanno ribadito ad Insider che la pratica potrebbe avere effetti collaterali molto pericolosi, come una forte reazione immunitaria.