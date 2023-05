‘Lilli e Max decidono di mangiare sano’ | di Dominique de Saint Mars e le illustrazioni di Serge Bloch

di Grazia Sambruna 'Io contesto il sistema',Manzini, premiata doppiatrice e direttrice di ... Non è che basta mettergli nel cast Giorgia oGazzè. Oppure scegliere come doppiatori Mahmood o ...Nel cast ci sono ancheBeck, Ralph Herforth, Stephanie Petrowitz, Sascha Maaz, Marie Rosa Tietjen, eFalk. Paul Watts ha firmato il montaggio del film, mentre Lukasz Zal (Ida) è il ...di Grazia Sambruna 'Io contesto il sistema',Manzini, premiata doppiatrice e direttrice di ... Non è che basta mettergli nel cast Giorgia oGazzè. Oppure scegliere come doppiatori Mahmood o ...

Film per tutti, ecco i più belli da non perdere: Best Movie