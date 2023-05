“L’ha scoperto all’Isola dei famosi | che tristezza” Pamela Camassa | è il caos fuori Ma lei non lo sa

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 maggio 2023) Chi ha seguito la sesta puntata dell’Isola dei2023 ha sicuramente visto la sorpresa ricevuta da. La naufraga non ha potuto fare a meno di commuoversi durante il video messaggio del compagno, Filippo Bisciglia. Un momento di forte emozione, per lei e anche per il pubblico, che abbiamo raccontato nei dettagli nell’articolo che trovate qua sotto. La diretta di lunedì 22 maggio è stata particolare per la concorrente, che ha avuto l’occasione di mettersi a nudo. Per la prima volta da quando è sbarcata in Honduras,si è aperta. Ha parlato della sua vita privata come mai aveva fatto primadei2023. Ha ammesso di sentire forte l’esigenza di allargare la famiglia con il fidanzato, che si sta preparando a tornare in tv ...