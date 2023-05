L’estate di Italia 1 a tutta Chicago

(Di martedì 23 maggio 2023)Fire - Taylor Kinney Anche per questa estate i telespettatori di1 potranno contare sulle loro serie televisive preferite. A partire da giovedì 25 maggio, torneranno infatti, in prima serata, le produzioni di Dick Wolf, con nuove storie da raccontare ad alto tasso di adrenalina e suspence. A partire daFire, con i restanti episodi inediti della decima stagione. Giovedì, dalle 21.20, verranno proposti gli episodi 10×10 e 10×11 diFire. Le vite degli eroici pompieri e paramedici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ditorneranno dunque ad essere protagoniste del prime time di1 dal punto nel quale si erano interrotte. Una volta “smaltiti” i 12 episodi restanti dell’annata precedente, la rete darà quindi il via anche all’undicesima ...

Una notizia positiva c'è: quest'finalmente potremo contare ... tra A1, A14, A4 e le altre tratte servite da Autostrade per'... A14, A4 e le altre tratte servite da Autostrade per. Le ......del fatto che bene abbiamo fatto con le vaccinazioni ine ... Se lo aspetta peralle porte Fabrizio Pregliasco, ...Durante2021 Gaia ha incantato il suo pubblico con 'Finalmente in TOUR', i primi live outdoor della cantautrice in tutta, portando così on stage la sua musica che integra ...