“Les Filles d’Olfa” | la sofferta emancipazione delle donne tunisine

(Di martedì 23 maggio 2023) Cannes, dalla nostra inviata Paola Suardi Regia di Kaouther Ben Ania Genere: documentario Durata: 107? Anno: 2003 Cast: Olfa Hamrouni, Nour Karoui, Ichraq Matar, Majd Mastoura, Hend Sabri§ In concorso Giudizio: 2 stelle Olfa Hamrouini è tunisina e ha quattro figlie: Rahma, Ghofrane, Ela e Tayssir. Nel 2011, durante la rivoluzione dei gelsomini, si decide a lasciare il marito e a crescerle da sola. Ovviamente non è facile; la crescitaragazze va di pari passo con l’evoluzione del Paese, dibattuto tra l’occidentalizzazione esperita per anni attraverso una dittatura e nuove ventate di d’islamismo. Presentato come un interessante esperimento, il film è incentrato sulla sparizionedue figlie maggiori e sulla testimonianza di Olfa che ora vive con le due figlie rimaste. La regista Kaouther Ben Ania sceglie di rimpiazzare Rahma e Ghofrane con due ...

d'Olfa, un'opera che mette letteralmente in scena il dolore delle donne. Una storia vera in parte raccontata dalle stesse protagoniste costrette a fare i conti con una società misogina ...Marco Giusti per Dagospiade olfa 7 Cannes quinto giorno. Piove ancora. Sempre più difficile. Con la sveglia alle 6 50 per cercare di prenotare in 60 - 90 secondi i film in concorso. Uffa! Stamane ho visto un film ...

