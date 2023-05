L' errore gravissimo di Inzaghi che può costare caro all' Inter | tutto trovinato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Roberto Gagliardini commette cinque falli prima di essere espulso. Quattro di questi valevano l'ammonizione. Meritava due cartellini rossi, non uno. Di riflesso,ha sia ragione sia torto. Ha ragione nella sua ormai proverbiale strategia del cambio immediato dell'ammonito, per cui è stato a lungo criticato. Nel calcio di oggi, giocare anche solo mezz'ora in inferiorità numerica è decisivo. Dieci anni fa si poteva reggere, ora non più, l'equilibrio tattico è troppo sottile. Infatti sono sempre meno le squadre che finiscono in dieci uomini. Gli allenatori sfruttano le cinque sostituzioni per limitare i rischi ed è paradossale che il più attento in assoluto,, venga beffato dall'unica volta in cui non fa scattare il cambio. Il mister ha evitato la sostituzione nel primo tempo perché è stato giocatore e sa che viene sempre presa come ...