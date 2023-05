(Di martedì 23 maggio 2023) La Crew Dragon 'Freedom' ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per la seconda missione privata di Axiom Space. A bordo, oltre a due astronauti americani, due cittadini dell'Arabia Saudita. Per otto giorni l'avamposto orbitale sarà un po affollato.

A quel punto, i motori Merlin 1 - D si sono spenti, il primo e il secondo stadio si sono separati e il motore Merlin Vacuum del secondo stadio si è acceso, spingendo l'verso la loro orbita ...Durante la salita, il veterano e il suohanno affrontato condizioni gelide e Budha Magar ha visto anche due cadaveri. 'Tutte le mie giacche erano completamente gelate. Era tutto congelato. ...In 'Star Trek', uno dei membri dell'della USS Enterprise è Pavel Chekov. In 'Babylon 5', ... Certo, 'Siberia' noni livelli di 'Lost' o 'The Blair Witch Project - Il mistero della ...

L'equipaggio di Ax-2 raggiunge la ISS Alive Universe Today

Un'impresa storica. Hari Budha Magar, 43 anni, è stato il primo uomo al mondo, privo delle gambe perché amputate, a scalare la montagna più alta del mondo, ...