Legrottaglie | «Retegui? Non mi convince | è stato bravo in quelle due partite ma è uno dei tanti»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 maggio 2023) Nicola, ex giocatore, ha parlato del futuro della nazionale italiana a margine del memorial Claudio Lippi Nicola, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Milannews24 del futuro della nazionale italiana a margine del memorial Claudio Lippi. DIFENSORI ITALIANI E– «Stiamo acquisendo giocatori in Nazionale con più mentalità e autostima, è un buon auspicio. Il problema dell’Italia non è maila difesa, nell’ultimo periodo è la finalizzazione, di quel giocatore che ad oggi è solo Immobile, spero tanto in Raspadori, e nei giovani che stanno venendo fuori.? Non mi, èinduema è uno deinon è quello che può farci ...