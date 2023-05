Lega Serie B | approvate le linee guida 2024-2029 sui diritti tv

Leggi su sportface

(Di martedì 23 maggio 2023) Riunitasi a Milano, l’assemblea dellaB ha approvato all’unanimità lesuitv del campionato e la loro commercializzazione. Laha inoltre reso noto di aver ricevuto manifestazioni di interesse in merito al pacchetto ‘Betting data’. Il presidente Mauro Balata ha poi annunciato che la presentazione del calendario 2023/si terrà a Como ed ha fornito aggiornamenti in merito ai contatti con il ministro Andrea Abodi. Infine, è stata resa nota l’approvazione del progetto di un Fantasy Game ufficiale dellaB in partnership con Fantaking Interactive. SportFace.