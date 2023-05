LeBron James pensa al ritiro | ' Continuare a giocare a basket? Devo rifletterci'

sta pensando al ritiro dal basket . Dopo la sconfitta e l'eliminazione dei suoi Los Angeles Lakers , battuti da Denver anche in gara 4 (113 - 111), il campione di Akron ha colto di ...... schiaccia addirittura su assist di, che l'ha voluto in organico. Coach Ham apre la borsa dei trucchi, non lascia nulla di intentato.e Gordon finiscono alle mani: doppio tecnico. Una ...(1.53 miliardi di dollari) Il giocatore dei Los Angeles Lakers è il primo atleta in attività a raggiungere un traguardo del genere: tra stipendi incassati dalla NBA, partecipazioni nel ...

LeBron travolge l'arbitro e gli spacca il labbro: "Da 25 anni volevi farlo, vero" La Gazzetta dello Sport

Denver giocherà per la prima volta nella sua storia le Finals NBA. I Nuggets vincono anche gara-4 contro i Los Angeles Lakers per 113-111 e chiudono la serie sul 4-0. Arrivati come la testa di serie n ...LeBron James sta pensando al ritiro dal basket. Dopo la sconfitta e l'eliminazione dei suoi Los Angeles Lakers, battuti da Denver anche in gara 4 (113-111), il campione di Akron ...