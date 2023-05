Lebron James medita il ritiro? “Ho molto a cui pensare”

Ai Lakers non è bastata la prestazione dicon 40 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Dopo la partita, per la prima volta il 38enne accenna all'ipotesi di ritiro: 'Ho molto su cui riflettere'. ...'Vedremo cosa succede... non lo so. Non lo so. Ho molto a cui pensare a dire il vero. Personalmente, quando si tratta di basket, ho molto a cui pensare'. Unabbastanza criptico in conferenza stampa dopo l'eliminazione dei suoi Los Angeles Lakers non ha escluso possibili sorprese in estate in riferimento ad un eventuale ritiro. Le ...Alle Finals vanno i Nuggets che chiudono la serie sul 4 - 0 e a rendere più amara la serata per i tifosi della franchigia di Los Angeles, ci sono anche le parole di. Il Prescelto ha ...

NBA, LeBron James medita il ritiro: "Devo riflettere sul mio futuro nel basket" - Sportmediaset Sport Mediaset

LeBron James era al corrente del segreto di Carmelo Anthony, che avrebbe annunciato il suo ritiro dall'attività agonistica, ma ha taciuto fino alla fine. “Beh, sapevo ...Dopo il ko 4-0 con Denver che ha escluso i Lakers dalle Finals, King James non ha escluso di fermare la sua attività agonisitica ...