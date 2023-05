Le vittime di mafia a Capaci ricordate nel piazzale del Tribunale di Benevento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ il momento di essere scomodi, soltanto cosi si possono dare parole di verità” E questa l’esortazione del Procuratore Aldo Policastro in occasione del XXXI Anniversario della strage die della morte di Giovanni Falcone di sua moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta. Aldisi è svolta commemorazione di quell’eccidio organizzata da Liberacon il referente Michele Martino con la partecipazione di numerosi studenti. Presente anche la presidente delMarilisa Rinaldi; abbiamo notato due consiglieri comunali Giovanni De Lorenzo e Giovanna Megna. Un momento per ricordare e non dimenticare quella pagina drammatica. Michele Martino ha sottolineato: “Che cosa è avvenuto in questi 31 anni? Nonostante il duro lavoro delle ...