Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 maggio | la rassegna stampa di Sky TG24

(Di martedì 23 maggio 2023)deidedicate alle misure per l'Emilia-Romagna, martoriata dall'alluvione.il decreto: tregua fiscale, stipendio agli statali che non possono lavorare. Spazio a "Mion: Ponte di Genova, sapevo del rischio crollo ma non dissi niente". L'ex ad della holding di Benetton ammette che sapeva tutto dal 2010. Sui giornali sportivi si parla della penalità alla Juventus: -10 per il caso plusvalenze. E i bianconeri poi perdono 4-1 contro l'Empoli

Durante le mieinterazioni con ChatGpt Plus , non ero del tutto convinto che valesse la pena sborsare 20 ... la navigazione sembra essere limitata alle informazioni testuali delleweb. ...... la Bibbia di Borso d'Este, più di millein pergamena, miniate e dipinte con oro zecchino e ... Olschki, la più completa collezione die rare edizioni dedicata all'opera di Dante Alighieri. ......approfondite e non liquidate come le ho liquidate io è un altro discorso che meriterebbedi ... Lerisorse, dai 100 ai 200 milioni... Fitto: il Pnrr va smantellato e profondamente cambiato ...

Le prime pagine di lunedì 22 maggio 2023 Il Post

Mentre molti giornali di oggi si occupano ancora in apertura dell’alluvione in Emilia-Romagna, con l’attesa per le misure di sostegno alle zone colpite che dovrebbero essere decise nel Consiglio dei m ...La redazione di tifocosenza.it propone ai lettori le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 23 maggio 2023. Di seguito le prime di La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sp ...