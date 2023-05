Le ombre nucleari e la post-verità

Leggi su butac

(Di martedì 23 maggio 2023) Quando il Giappone fu bombardato con le prime bombe atomiche si scoprì un dettaglio inquietante, comparso dopo le esplosioni. In rete, cercando nuclear shadow, è possibile trovare alcuni esempi delle “” di cui stiamo parlando, ad esempio questa: In realtà quella che si vede viene appunto chiamata “ombra nucleare” ma non è un’ombra, bensì il negativo di qualcosa che stava tra il gradino e l’esplosione. Per capirci meglio, il gradino nella parte più scura è del colore di cui era prima che scoppiasse la bomba, mentre la parte chiara è di quel colore perché il materiale (presumibilmente cemento o pietra) di cui il gradino è fatto è stato “sbiancato” dalla luce e dell’energia generate dall’esplosione della bomba, lasciando del suo colore originale solo la parte che è stata protetta da qualcosa che le stava di fronte e le faceva da scudo, in ...