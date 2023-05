Le nuove interazioni nel settore finanziario | il contributo delleFinTech

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 23 maggio 2023) I modelli classici nel settore delle finanze sono statipredominanti per decenni. Grandi aziende, in molti casi, con un notevole potere finanziario e una solida struttura, hannosegnato il destino di questo mercato e hanno avuto un rapporto con i loro clienti, o potenziali clienti, contraddistintodalla loro supremazia in questo settore. Sebbene vi sia stataconcorrenza tra queste stesse entità, l’uguaglianza dellecircostanze ha portato a una comunicazione cliente/entitànotevolmente rigida e comune in molti casi. L’esempio piùevidente è quello delle banche. Sebbene la digitalizzazione abbia introdotto altri canali di comunicazione più attuali, come le email o le sezioniall’interno dell’ambiente digitale, il modello non è cambiato in modo significativo negli ultimi due decenni. Tuttavia, ciò non è esattamente vero ...