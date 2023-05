Le Iene | Emma e Belen insieme | pace fatta dopo la guerra per De Martino

(Di martedì 23 maggio 2023) Vecchie ruggini dimenticate, almeno a vederlenello studio de Leper l’ultima puntata dello show di Italia 1. Parliamo diRodriguez e della sua ospite per una sera,Marrone. Un tempo rivali, divise dal comune amore per Stefano Dee che ora appaiono sorridenti e...

La caduta diMarrone in diretta a Leper l'ultima puntata: la maledizione colpisce ancora, prima Belen adesso ...Belen Rodriguez edMarrone, l'inaspettata foto insieme (a Le): 'Ti sblocco un ricordo' Reality Non è la prima volta che Beatrice si mostra a pochi giorni dal parto con vestiti aderenti o in ...Belen Rodriguez edMarrone, l'inaspettata foto insieme (a Le): 'Ti sblocco un ricordo' Chiara Ferragni, il top diventa un caso: 'Adesso ho capito perché si vedeva una te**a' Le polemiche ...

Belen Rodriguez ed Emma Marrone, l'inaspettata foto insieme (a Le Iene): «Ti sblocco un ricordo» leggo.it

Ascia di guerra seppellita tra la cantante e la showgirl ex rivali in amore, insieme per l'ultima puntata dello show di Italia 1 ...La caduta di Emma Marrone in diretta a Le Iene per l'ultima puntata: la maledizione colpisce ancora, prima Belen adesso lei ...