Le Iene | anticipazioni ultima puntata 23 maggio 2023 | ospiti e servizi di stasera

(Di martedì 23 maggio 2023) Il conto alla rovescia si può attivare perché manca davvero poco, anzi pochissimo, all’e imperdibilede Le, lo show di Italia 1 condotto, ormai da tempo, dalla showgirl Belen Rodriguez. Con lei sul palco, in diretta da Milano, i comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma ecco tutte ledell’ultimo appuntamento stagionale, trae inchieste da non perdere. Emma, Paola Barale e Martin Castrogiovannia LeStando alleriportate nel comunicato ufficiale, questa sera a Learriveranno treeccezionali: Paola Barale, Martin Castrogiovanni ed Emma. La cantante nel corso della serata si esibirà sulle note di alcuni ...

Tra gli argomenti principali dell'ultima puntata de Lec'è sicuramente l'alluvione che ha devastato l'Emilia - Romagna . Per raccontare i giorni drammatici che la regione sta vivendo, Gaetano ...Il Patriarca,ultima puntata: trama episodi 19 maggio 2023 Quando va in onda l'ultima puntata di LeL'appuntamento con il programma Leè previsto, come sempre, nella prima serata di Italia 1 ...Le, tutte ledella nuova puntata. Tra i servizi più attesi che vedremo in onda nella puntata de Ledi questa sera, un'intervista dell'inviata Alice Martinelli a Claudio ...

Le iene, questa sera in tv l'ultima puntata: gli ospiti e le anticipazioni Today.it

Oggi, 23 maggio 2023, Italia 1 trasmette dalle 21.25 l'ultima puntata stagionale de “Le iene”. Lo storico programma di Davide Parenti propone un reportage sull' alluvione in Emilia-Romagna, ma non per ...Nel servizio di Gaston Zama viene proposta la quarta e ultima parte dedicata a Maria Giuseppina Scarpulla, alias Gisella Cardia, la presunta veggente che ogni 3 del mese, riceverebbe apparizioni sacre ...