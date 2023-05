Le famiglie monogenitoriali in Italia

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 23 maggio 2023) Nuclei spesso con madri sole e a maggior rischio povertà, anche alimentare Sono più di un milione lecon figli minori in, +9,9% rispetto al 2012, quando erano 966mila. Negli anni ‘90, invece, erano poco meno di 500mila. In oltre l’80% dei casi il genitore di riferimento è la donna. Negli ultimi 20 anni le madri sole sono molto cambiate: rispetto al 1995-1996 sono più grandi di età, più istruite e più frequentemente nubili. Tra il 1995-1996 e il 2016 diminuiscono le madri con meno di 35 anni (dal 31,5% al 20,3%), anche per la progressiva crescita dell’età al parto e aumentano quelle di 45-54 anni (dal 20,9% al 31,8%). Il peso maggiore continuano ad averlo le madri di 35-44 anni (45,3%). Il 57,6% delle madri sole è separata o divorziata, il 34,6% è nubile, minoritaria la quota di vedove (7,9%). Dal ...