Le brigate di Belgorod. Chi sono i miliziani che inquietano Mosca con attacchi sul suolo russo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 23 maggio 2023) La Russia parla di "sabotatori ucraini" e annuncia di averne liquidati una settantina in un blitz. Alessandro Marrone e Michelangelo Freyrie dello IAI spiegano a Huffpost chi, quanti, il patto siglato nella Dichiarazione di Irpin e la natura delle loro operazioni: un'arma a doppio taglio sia per, sia per Kiev