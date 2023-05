Le anticipazioni di Al Bano - 4 volte 20

... Gianni Morandi, Umberto Tozzi, I Ricchi e Poveri, Arisa, Iva Zanicchi e Renato Zero che, per l'occasione, farà anche un regalo speciale ad Al. Al suo fianco anche Romina Power per celebrare l'..."Non sono 80 anni, sono quattro volte 20" ha dichiarato Alin occasione dei suoi 80 anni, compiuti il 20 maggio . " Il regalo me lo aspetto da Putin: la fine di questa guerra" ha dichiarato il ...... Gianni Morandi, Umberto Tozzi, I Ricchi e Poveri, Arisa, Iva Zanicchi e Renato Zero che, per l'occasione, farà anche un regalo speciale ad Al, Al suo fianco anche Romina Power per celebrare l'...

Al Bano - 4 volte 20, stasera in tv: anticipazioni, scaletta, ospiti Today.it

Martedì 23 maggio alle 21.45 su Canale 5 arriva “Al Bano 4 volte 20”, un evento straordinario per festeggiare gli 80 anni dell’amatissimo cantautore pugliese.Martedì 23 maggio va in onda “ Cartabianca ”, questa sera alle 21.15 su Rai3 la nuova puntata del talk show condotto da Bianca Berlinguer. Il disastroso maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna e le M ...