Lazio-Cremonese | Serie A | data | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 23 maggio 2023) Mancano due punti, come ha dichiarato l’allenatore Maurizio Sarri, allaper qualificarsi matematicamente alla prossima Champions League. La squadra biancoceleste cercherà di ottenerli già domenica 28 maggio quando scenderà in campo per la 37ma giornata diA in un match che sarà trasmesso in esclusiva da DAZN. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Alle 18.00, all’Olimpico di Roma, arriverà unasenza più possibilità di lottare per la salvezza: nell’ultimo turno è infatti arrivata la conferma aritmetica del ritorno inB dei grigiorossi. Di seguito il calendario e ildi, valevole per la 37ma giornata diA, che si ...