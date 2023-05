Lavoro | Ciarambino | Rilanciare con più forza il WBO per salvaguardare posti di lavoro e crearne di nuovi

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 maggio 2023) «Oggi in Consiglio regionale, grazie all’approvazione unanime di una mia mozione sul “workers buyout”, abbiamo fatto un piccolo grande passo nella tutela deidinella nostra regione. Il “workers buyout” è uno strumento che se adeguatamente valorizzato può avere un impatto importante sui lavoratori delle aziende che operano in un contesto di crisi industriale e che rischiano la chiusura. Una legge nazionale del 1985, la legge Marcora, ha infatti istituito un Fondo destinato alla salvaguardia dell’occupazione attraverso il sostegno alla formazione di imprese cooperative tra dipendenti di aziende in crisi, rilevandole e trasformandosi in datori didi loro stessi, potendo investire come capitale il loro TFR e l’indennità di disoccupazione. Esistono esempi virtuosi già in atto sul nostro ...