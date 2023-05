L' attore britannico | noto per il suo ruolo di Tito Pullo nella serie Roma | ha avuto un malore tra un ciak e l' altro Aveva 58 anni Ancora non chiare le cause della morte

(Di martedì 23 maggio 2023) L’Ray Stevenson è morto all’ospedale Rizzoli di Ischia in seguito a unsolo 58sua carriera ha recitato in numerosetv e pellicole di grande successo. Ray Stevenson l’8 aprile 2023 a Londra. Credit: Jeff Spicer/Getty Images for Disney Ray Stevenson: ilsul set di un film In questi giorni si sta girando all’Isola d’Ischia il film Cassino a Ischia, pellicola diretta da Frank Ciota che ospita nel cast anche Ugo Dighero. Durante le riprese del film, però, la tragedia. Sabato pomeriggio, tra une l’, l’Ray Stevenson ha accusato un. ...

Ray Stevenson ,59enne, è morto ieri all'ospedale Rizzoli di Ischia : si trovava sull'isola da alcuni giorni per girare il film 'Cassino a Ischia', diretto da Frank Ciota e in cui recita anche Ugo ...... composta da un giovane cileno, un mercenario americano e uno spericolato tenente, si ... CANNES PREMIERE Un famosospagnolo, Julio Arenas, scompare durante le riprese di un film. ...Le cause sono da accertare. Celebre per il ruolo di Tito Pullo nella serie Roma, lascia tre figli, avuti dalla moglie, antropologa italiana. In uscita la sua ultima fatica in "Ahsoka", quinta serie ...

Morto sul set a Ischia, addio all'attore britannico Ray Stevenson RaiNews

Ray Stevenson ha accusato un malore durante le riprese del suo nuovo film: ricoverato d'urgenza, si è spento in ospedale a Ischia ...L’attore è venuto a mancare prematuramente all’età di 58 anni. Negli anni il pubblico ha ammirato l’attore britannico anche quando ha indossato i panni di Tito Pullone nella serie Roma del 2005 ...