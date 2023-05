L’approdo alle Finals dei Denver Nuggets parte da lontano

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 23 maggio 2023) Al termine di gara-1, vinta 132-126 dai, l’inerzia sembrava tutta dalladei Los Angeles Lakers. La mossa fatta negli ultimi minuti da Darwin Ham di spostare Rui Hacimura su Nikola Jokic per lasciare Anthony Davis in roaming, dandogli la libertà di staccarsi dal suo uomo per aiutare al ferro, era suonata come la chiave di volta della serie, il modo in cui LeBron e compagni avrebbero spazzato via Jokic e compagni dopo aver riservato lo stesso trattamento a Grizzlies e Golden State. Sembrava inevitabile: l’ennesima cavalcata del prescelto, supportato da un Davis raramente così affilato e da un cast di supporto raccattato qui e lì durante la stagione e che era diventato implacabile. Tre partite dopo è chiaro che quella sensazione è stata solo un abbaglio, come aveva provato a farci capire Michael Malone, stizzito per ...